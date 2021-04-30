Hak-İş emekçiler için taleplerini açıkladı

M.BURAK YALÇIN

Hak-İş Çorum Şube Başkan Yardımcısı Adem Yalçınkaya, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, emekçilerin hakkı, sağlık, huzur, refahı, iş güvencesi ve sorunlarının çözümü için taleplerini açıkladı.

Hak-İş Çorum Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Hak-İş Çorum Şube Başkan Yardımcısı Adem Yalçınkaya, Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı İsmail Hüsnü Aykan ve bazı sendika üyeleri katıldı.

Sendika adına açıklama yapan Hak-İş Çorum Şube Başkan Yardımcısı Adem Yalçınkaya, 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçilerle bir araya gelemediklerini belirterek, “Alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz” dedi.

Hak-İş olarak, bu 1 Mayıs’ta örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını ve sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istediklerini belirten Adem Yalçınkaya, emekçiler için taleplerini şu şekilde sıraladı: “Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Koronavirüs salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.

Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçilere de teşekkür eden Yalçınkaya, “Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ’le birlikte mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

Hak-İş olarak asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istediklerini de dile getiren Yalçınkaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz.Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin temel haklardan, eşit şartlarda ve Eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz.Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 17:39