‘Hakimiyet, Çorum’un değeridir’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar31’inci yıl dönümümüz nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek, yeni yaşımızı kutladı. Kenan Yaşar, Hakimiyet’in Çorum’un önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret ederek, Hakimiyet’in yeni yaşını kutlayan Yaşar, Hakimiyet’in kurulduğu günden bu güne kadar emek veren herkese teşekkür etti.

Baro Başkanı Kenan Yaşar, ziyarette şunları ifade etti; “Bilindiği üzere basın, yasama, yürütme, yargının yanında dördüncü güçtü. Gazeteciler bu yaklaşım gereği toplum adına toplumu denetleyen bir kamu denetçisi konumundadır.

Günlük çalışma hayatında basın, sık sık karşılaştığı ahlaki sorunlara, çelişkilere çözüm arar. Basının asıl görevi kamu adına denetleme görevi yapmak, eksik, hatalı ne varsa tespit etmek, bunu haber yoluyla kamuya bildirmek ve kamuda kendine düşen görevi yerine getirmektir.

Basın, halkın sesi, gözü, kulağıdır.

Demokratik ülkelerde basın güçlü ve özgürdür. Basın özgür ve güçlü ise o ülke de güçlüdür. Demokrasi ile ifade özgürlüğünün yansıması olan basının özgürlüğü arasında böylesine sarmal bir ilişki vardır.

Yerel basın yereldir deyip geçmemek lazım; güçlü yerel basın, aynen ulusal basındaki tirajı yüksek gazeteler kadar ses getirir. Gazetelerin de internet siteleri sayesinde her haber dünyanın bir ucundan öbür ucuna saniyesinde gidiyor, okunuyor ve izleniyor. Çorum’da internet sitelerine konan bir haber, Türkiye’nin ve dünyanın her köşesinde okunuyor ve izleniyor.

Yayın hayatı boyunca meslek ilkelerine bağlı davranan Çorum’un bir değeri haline gelen Hakimiyet Gazetesi’nin 31. kuruluş yıldönümünü kutlar, kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederim.”