‘Hakimiyet doğru haberciliğin adresi’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Fatih Işık ve yönetimde yer alan gençler gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a teşekkür plaketi verdi. Işık, Hakimiyet’in doğru haberciliğin adresi olduğunu söyledi.

Fatih Işık’ın yanı sıra Furkan Doğan, Oğuzcan Daşdan, Abdussamet Kurt ve Efe Cıdık’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Hakimiyet Gazetesi’nin yayın ilkeleri ve habercilik ahlakı nedeniyle örnek bir duruş sergilediğini ifade eden Fatih Işık, Saadet Partili gençler olarak doğruluk, ahlak ve ilkeli duruşu her zaman esas aldıklarını, bu değerlerin yaşatılması için gençliğin bilinçlenmesi için büyük bir azimle çalıştıklarını söyledi.

Hakimiyet Gazetesi adına Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a teşekkür plaketini takdim eden Fatih Işık, “Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan, tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş, cesaretini yaptığı doğru habercilikten alan Çorum Hakimiyet ekibine teşekkür ederiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 20:50