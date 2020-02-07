‘Hakimiyet gazeteciliğe ruh katıyor’

MURAT ÇETİN

Bir Medya Reklam Ajansı sahipleri Atakan Akman ve Fatih Turbay, 30. yılımızı kutladı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şahsında tüm Hakimiyet çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik eden Akman ve Turbay, Hakimiyet Gazetesi’ni beğeni ve takdirle takip ettiklerini, Hakimiyet’in gazetecilik mesleğine ruh katan, duygu ve anlam yükleyen bir başarı sergilediğini kaydettiler.

Hakimiyet’i ilkeli ve objektif yayıncılık konusunda gururla örnek gösterdiklerini söyleyen Atakan Akman ve Fatih Turbay’a teşekkür eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, tebrik ve takdir ifadeleri için misafirlerine teşekkür etti.