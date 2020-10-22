‘Hakimiyet gönlümüzde müstesna bir yerde’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Gül, “Hakimiyet Gazetesi gönlümüzde müstesna bir değere sahip.” dedi.

Günümüzü tebrik eden Gül, Genel yayın yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şahsında tüm Hakimiyet ailesini tebrik etti.

Mustafa Kiday, Mustafa Köse ve Veysal Koçak ‘ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Gül, “Hakimiyet Gazetesi’nin ve tüm çalışanlarının bizim gönlümüzde müstesna bir yeri var. Derneğimize, şahıslarımıza ve yüreğimizde yaşattığımız tüm değerlerimize verdiği önem ve katkı nedeniyle bugün vesilesiyle ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da ziyaretten ve birbirinden değerli ifadelerden duyduğu memnuniyetini aktararak, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 19:45