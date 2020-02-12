'Hakimiyet, her platformda Çorumlular'ın sesi oldu'

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ın şahsında Hakimiyet Gazetesi'ne gönderdiği kutlama mesajında, Hakimiyet'in kurulduğu günden bu yana 30 yıldır her platformda Çorum'un ve Çorumlular'ın sesi olduğunu söyledi.

Hakimiyet'in 30 yıldır objektif haberciliğin örneği olduğuna vurgu yapan hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, kutlama mesajında şunları dile getirdi; "Yerel medya bir kentin geleceğine yön veren en önemli dinamiklerin başında gelmektedir. Yayın hayatına başladığı günden bu yana objektif habercilik örneği göstererek, Çorum’un ve Çorumluların her platformda sesi olan Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin 30’uncu yaşını kutluyorum. Bu vesile ile Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalışlarına bundan sonraki yayın hayatlarında başarılar diliyorum."