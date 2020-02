‘Hakimiyet, varlığıyla güven veriyor’

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Kamerunlu Marcel Mfouapon Ngamli, gazetemizin 30. yılını duygu dolu cümlelerle kutladı. “Hakimiyet’in varlığı her zaman bana güven verdi. Burası bana göre sadece bir gazete değil, toplumun tüm kesimlerine kucak açan ve iyiliklerle dolu bir yuva.” dedi.

Çorum’a ilk geldiği andan itibaren Hakimiyet’i tanıdığını ve ailesinin kendisini öncelikle Hakimiyet’e emanet ettiğini kaydeden Marcel, kutlama ziyaretinde Hakimiyet’le nasıl tanıştığını ve neden çok sevdiğini anlattı.

“Çorum’a ilk geldiğim gün, nerede kalacağımı bilmiyordum. Tabelayı görüp çıktım. Bilgi almak için kapısından içeri girdiğim Hakimiyet Gazetesi’nde hiç tahmin etmediğim bir sıcaklık ve samimiyetle karşılaştım. O günden beri Hakimiyet benim için ailemin bir parçası oldu.” diyen Marcel, Kamerun’daki köyünde Hakimiyet’in çok iyi tanındığını, özellikle ailesinin Hakimiyet’e karşı sonsuz bir güven duyduğunu anlattı.

Teknik anlamdaki becerisi ve kabiliyetlerinin yanı sıra insani olarak da çok duygusal ve erdemli bir karakter taşıyan Marcel, binlerce kilometre öteden gelerek yurt-yuva kabul ettiği Çorum’da çok güzel anlar yaşayıp, insanların samimiyeti ve sıcaklığına şahit olduğunu söyledi.

Hakimiyet’i kendi dilinden anlatan Marcel, gazetemizin kendisi için ifade ettiği anlamı ve 30. Yıl nedeniyle duyduğu memnuniyetini şu sözlerle ifade etti; “Gerek Çorum’da gerekse dünyanın her bir köşesinde sayısız gazete var. Fakat tüm bunların içerisinde Hakimiyet’in özelliklerine ve samimiyetine sahip bir gazete daha olabileceğini düşünmüyorum. Burası bir gazeteden öte, iyilik, güzellik ve yardımlaşma duygusunun merkezi gibi. Beni tanımadıkları halde, binlerce kilometre öteden gelen bir yabancı olmama rağmen, tüm Hakimiyet ailesi bana çok sıcak davranarak, beni kendi ailelerinden birisi gibi kabul ettiler.

Ömrüm boyunca Türkiye’yi, Çorum’u, Hitit Üniversitesi’ni ve Çorum’da tanıdığım dostlarımı unutmayacağım gibi Hakimiyet’i de asla unutmayacağım. Hakimiyet Çorum’da yaşadığım her günümde var. Burada çalışan herkes çok değerli insanlar. Ben Hakimiyet’le ilgili düşüncelerimi, kendi ülkemdeki insanlarla da paylaşıyorum, onlar da bazı konuları ve Hakimiyet’le kurduğum gönül bağımı anlamakta zorlanabiliyor ve bana Nasıl? sorusunu soruyorlar.

Ben burada haber telaşı ve gazete hazırlama telaşı kadar, insanlık ve yardım telaşına çok şahit oldum. Hakimiyet’in kapısından içeri giren hiç kimse geri çevrilmiyor. Her şeye karşı duyarlılar. İşlerini severek yapıyorlar. Bunlar bu zamanda çok zor bulunur, kıymetli özellikler.

30 seneyi tamamlayan Hakimiyet’in sonsuza kadar yaşamasını diliyorum. Her zaman dua ediyorum Hakimiyet ve çalışanları için.”