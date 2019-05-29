Hakkı Kılıç vefat etti

EROL TAŞKAN

Alaca Kadastro Müdürü Secaatdin Kılıç, Necla Açar, Reyhan Memik ve Hülya Kılıç’ın babaları, Mecitözü’nden gelme Maliye Sokak eşrafından Hakkı Kılıç (72) vefat etti.

Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Hakkı Kılıç, bugün saat 20,30 sularında Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Merhumun cenazesi yarın (Perşembe günü) Ulu Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta defnedilecek.

Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.