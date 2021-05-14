Hakkı Koşar vefat etti

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Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) eski Genel Sekreteri Hakkı Koşar (56) vefat etti.

Melahat Koşar'ın eşi, Ezgi ve Eren Koşar'ın babası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakkı Koşar, yakalandığı koronavirüs hastalığı sonucu yaşamını yitirdi.

Koşar'ın vefatı ailesi, meslektaşları ve tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi yarın saat 11:00'da Ulu Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

HAKİMİYET, Hakkı Koşar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021, 22:34