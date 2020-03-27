HAKKIM BU KADAR!

HAKKIM BU KADAR!

Akşam ayakkabıyı boyattıryorum. Çay ocağında ayakkabiyi beklerken bir bardak çay içiyorum. Boyacıya da gönderdim. Ayakkabıyı çok güzel boyadı.
- Borcum ne kadar?
- 1,5 TL. Bir gün önce aynı çevrede 4 TL verdiğin için çok ucuz geldi.
- Ben de parasını verdim hoşuma gittiğinden üstü kalsın dedim.
- Dedi OLMAZ hakkım 1,5TL ...
Aman Allah'ım bu ne güzel kanaat. Ne güzel tokgözlüK .
~ Çay ocağı sahibine dedim.
- O da;
Bu sokak canlı dükkanın önüne gel burada boya dedi.
- Ticarette işini hakkiyla (helalinden) yapamayan hacı / Hakkımdan fazla alamam diyen bir boyacı.
*Bazen samimi bir cümle on tane diplomadan daha çok ders verir.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 11:49
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