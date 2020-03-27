HAKKIM BU KADAR!

Akşam ayakkabıyı boyattıryorum. Çay ocağında ayakkabiyi beklerken bir bardak çay içiyorum. Boyacıya da gönderdim. Ayakkabıyı çok güzel boyadı.

- Borcum ne kadar?

- 1,5 TL. Bir gün önce aynı çevrede 4 TL verdiğin için çok ucuz geldi.

- Ben de parasını verdim hoşuma gittiğinden üstü kalsın dedim.

- Dedi OLMAZ hakkım 1,5TL ...

Aman Allah'ım bu ne güzel kanaat. Ne güzel tokgözlüK .

~ Çay ocağı sahibine dedim.

- O da;

Bu sokak canlı dükkanın önüne gel burada boya dedi.

- Ticarette işini hakkiyla (helalinden) yapamayan hacı / Hakkımdan fazla alamam diyen bir boyacı.

*Bazen samimi bir cümle on tane diplomadan daha çok ders verir.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 11:49