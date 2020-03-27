Akşam ayakkabıyı boyattıryorum. Çay ocağında ayakkabiyi beklerken bir bardak çay içiyorum. Boyacıya da gönderdim. Ayakkabıyı çok güzel boyadı.
- Borcum ne kadar?
- 1,5 TL. Bir gün önce aynı çevrede 4 TL verdiğin için çok ucuz geldi.
- Ben de parasını verdim hoşuma gittiğinden üstü kalsın dedim.
- Dedi OLMAZ hakkım 1,5TL ...
Aman Allah'ım bu ne güzel kanaat. Ne güzel tokgözlüK .
~ Çay ocağı sahibine dedim.
- O da;
Bu sokak canlı dükkanın önüne gel burada boya dedi.
- Ticarette işini hakkiyla (helalinden) yapamayan hacı / Hakkımdan fazla alamam diyen bir boyacı.
*Bazen samimi bir cümle on tane diplomadan daha çok ders verir.
HAKKIM BU KADAR!
Akşam ayakkabıyı boyattıryorum. Çay ocağında ayakkabiyi beklerken bir bardak çay içiyorum. Boyacıya da gönderdim. Ayakkabıyı çok güzel boyadı.
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