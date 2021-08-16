ŞEYMA ÖZDEMİR-FURKAN ÖZTÜRK

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarına teklif edilen zam miktarını kabul etmediklerini belirterek, “Yıllardan beri ‘hakkınız ödenmez’ diyerek alkışlanıyoruz şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz” dedi.

Sendika üyeleri ile birlikte PTT merkez binası önünde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, konuşmasına yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak başladı.

‘DEVLETİMİZ YARALARI SARMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE MÜCADELE EDİYOR’

Devletin maddi-manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele ettiğini belirten Selim Aydın, “Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten de kamu çalışanlarımızın ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor” dedi.

Kamu çalışanlarının maaşlarının yıl içinde enflasyon kadar bile artmadığını ifade eden Aydın, sonradan verilen enflasyon farkının ise hiçbir yaraya merhem olmadığını söyledi.

‘ÖNGÖRÜLEN TEKLİF İSTEDİĞİMİZİN YARISI BİLE DEĞİL’

Kamu İşveren Heyetinin memur ve memur emeklilerine 2022 için %5+6;, 2023 yılı için ise %6+6 maaş artışı öngördüğünü ve bu teklifin istediklerinin yarısı bile olmadığını aktaran Aydın, teklif edilen zam miktarını kabul etmediklerini kaydetti.

Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Halihazırda yıllık resmi enflasyon %18,95 seviyesindedir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu %20 dolayında gerçekleşecektir. Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye’de yıllık enflasyonun en iyimser tahminle %15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki iki yıllık süre içinde enflasyon toplamda en az %35-40 dolayında gerçekleşecektir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır.

Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir.

‘HÜKÜMET, İVEDİLİKLE TEKLİFİNİ YENİLEMEK ZORUNDADIR’

Bu nedenle hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için hükümete açık çağrıda bulunuyoruz. Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış, geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam, ülke ekonomisindeki büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi, reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi, kamuda yalnızca memurlara verilmeyen Bayram İkramiyesinin, memurlara da verilmesi, 3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi, bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması, aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir.

Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz. Yıllardan beri “hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz, şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz.

‘CÜZDANIMIZA İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK KADAR PARA KONULMASINI İSTİYORUZ’

Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz. sayın Bakanın “memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini, sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin adının konmasını bekliyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve istenirse karşılanabilir. Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşaması içindir. Yapılacak revize teklif, siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız, hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 17:13