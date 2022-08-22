Yeniden Refah Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Muhammet Emin Zorlu, yeni bir açıklama yaparak, kısa çöp uzun çöpten hakkını alana dek haksızlıkları ve yanlışları dile getireceklerini söyledi.

Hastanede yaşanan sıkıntılarla ilgili yapmış olduğu açıklamasının bir kesimi rahatsız ettiğini belirten Yeniden Refah Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Muhammet Emin Zorlu, gördükleri yanlışları ve haksızlıkları dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Muhammet Emin Zorlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz basın açıklaması belirli bir odağı rahatsız etmiş gözükmekte. Sözlerimizi sakın ha sakın görevini gereği gibi yapan sağlık çalışanlarımız ve sekreterlerimiz üzerine almasınlar. Bizim derdimiz görevini gereği gibi yapmayan vatandaşın derdine dert katan ve belirli güç odaklarını arkasına alarak ali kıran baş kesenlik yapanlarladır.

Bizleri özre davet ediyorlar. Bizleri kınıyorlar. Bizler de kendilerini özre davet ediyoruz. Kimlerden mi özre davet ediyoruz? Layık olduğu halde o kadrolara sırf referansları olmadığı için kabul edilmeyen kardeşlerimizden, KPSS sınavından tam puan alıp mülakatta elenen kardeşlerimizden ve en önemlisi bu şekilde geleceği elinden alınan evlatlarımızdan özre davet ediyoruz.

Haksızlık yapılarak sesleri kısılan kardeşlerimiz, çalışma yaşı gelmesine rağmen işsizlik girdabında boğulan ve ailesinin eline bakan kardeşlerimiz, korkmayın, halinizden utanmayın. Bizler sizlerin hak etmediğiniz için değil referansınız olmadığı için işsiz kaldığınızı biliyoruz. Hak ettiğiniz değeri göremediğinizi biliyoruz. Sizler de şunu bilin ki bizler sizi seviyor ve sizler hakkınızı alana kadar bulunduğumuz yerlerde kimseyi koltuklarında rahat oturtmayacağımıza yemin ediyoruz.

Hepiniz müsterih olunuz. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana dek gördüğümüz tüm haksızlıkları ve yanlışları dile getireceğiz. Haksızlığa uğrayanların var olduğunu bile bile o koltuklarda rahat rahat oturanların koltuklarını sallayana dek, oturdukları yerde rahatsız olduklarını görene dek davamızın ve açıklamalarımızın peşindeyiz.

Bu açıklamamız çerçevesinde sözlerimizi sonlandırmadan bizleri özre davet edenlerin bu telkinine uyarak, Çorum halkından ve Türk Milleti’nden özür diliyoruz. Bugüne kadar kanayan yaranızı, uğradığınız haksızlıkları dile getiremediğimiz için hepinizden özür diliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, işçiler, köylüler, kazanlarında et yerine dert kaynayan analar, göz nurunuzu, bilek emeğinizi sizden çalanlara şunu hatırlatmak istiyoruz "Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser, Mâni'-i rızk olanın rızkını Allâh keser.” ilgili hususlar kamuoyuna duyurulur.” (Haber Merkezi)