Hal esnafının talebi yerine geliyor

Sebze ve Meyve Halinde esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnafın uzun süredir talebi olan kasa istifleme alanında yapılan çalışmaları inceledi.

Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafının uzun süredir talebi olan boş kasaların istiflenmesi için gerekli alanı hal içerisinde inşa ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Aşgın, esnafın bir talebini daha yerine getirdiklerini söyledi.

Aşgın, “Esnafa yönelik yapmış olduğumuz hizmetler, pandemi sürecinde esnafımıza sağladığımız destekler bizim esnaf dostu bir belediye olduğumuzu zaten gösteriyor. Bu esnaf, hal esnafı gibi şehrimize ve bölgemize sebze ve meyve temini için alın teri döken toptancı esnafımızsa bu talepler bizim için daha önemli hale geliyor. Çorum Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bölgenin en güzel, en kapsamlı Sebze ve Meyve Halinde ekmeğini kovalayan toptancı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, esnafın hatırını sordu

Sık sık esnafla ve vatandaşlarla hasbihal ederken görülen ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılan Aşgın, bu sefer hal esnafını ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Hale gelen sebze meyve fiyatlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Aşgın’a hal esnafı, ürünlerin üreticiden çıkış fiyatıyla tüketiciye ulaştığı fiyat farkının kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

“Biz helalinden eve ekmek götürmek için çalışıyoruz” diyen hal esnafı kendilerine gösterdikleri her türlü destek ve alakadan dolayı Aşgın’a teşekkür etti.

