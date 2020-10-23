Halı Sarayı’nda indirim kampanyası

Osmancık Caddesi’nde hizmet veren Halı Sarayı sonbahar kampanyası başlattı.

Kaliteli ve güleryüzlü hizmeti kendine ilke edinen Halı Sarayı, düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 50’ye varan indirimler uyguluyor.

Kampanyanın detaylarından bahseden firma yetkilileri, “Evlerinize zarafet katacak, ayağınızı yerden kesecek, en kaliteli halılar, hesaplı fiyatlarla Halı Sarayı’nda” dediler.

‘HALI ALMANIN TAM ZAMANI’

Kaçırılmaz fiyatlar içeren kampanyadan faydalanmak isteyenlere seslenen mağaza yetkilileri, şöyle konuştular:

“Bize uğramadan ve halı çeşitlerimizi görmeden karar vermeyin. Çünkü en fazla çeşit ve en uygun fiyatlarımızla iddialıyız.

Kampanya bizden, alması sizden. Üstelik kredi kartına taksitle ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Tek yapmanız gereken Halı Sarayı’na gelerek istediğiniz halıyı seçmek ve beğenerek kullanacağınız ürünleri cazip indirimlerle almak.”