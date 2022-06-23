Halı sektöründe 25 yıllık tecrübe

M.BURAK YALÇIN

Sefa Arınık’ın sahibi olduğu ‘Sefam Toptan Halı’ Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi 1. Osmancık Sokak Numara 5 adresinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Onlarca markanın buluştuğu Sefam Toptan’da halı, halıfleks, yolluk, çim halı, battaniye, yorgan ve yapay çim halı hizmeti veriliyor.

Babası Halit Arınık vefat ettikten sonra mağazanın başına geçtiğini aktaran Sefa Arınık, “Yılın 365 günü en uygun fiyatlarla, profesyonel kesim ve döşeme hizmeti veriyoruz. Kredi kartına taksitle ödeme kolaylığı da sağlıyoruz” dedi.

Tüm özel ölçülere uygun ürünlerin bulunduğunu da aktaran Sefa Arınık, halı çeşitlerini görmek isteyen tüm Çorumluları mağazalarına davet etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 17:40