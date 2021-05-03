Halil Oflu başarılı bürokratlar arasında

FATİH AKBAŞ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım Orman İl Müdürleri ve Orman Bölge Müdürleri ile bir araya gelerek geçen yıla ait performansları değerlendirdi.

Bölge ve il müdürlerinin faaliyet alanlarındaki çalışmalarını değerlendirmek için gerçekleştirilen 2020 Yılı Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) sonuçlarına göre,

Çorum’da da uzun yıllar görev yapan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Isparta İl Müdürü Eyüp Adıguzel ve Yozgat İl Müdürü Tanju Özkaya başarılı oldular.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli toplantıda 2020 yılının başarılı müdürlerine başarı belgesi vererek çalışmalarından dolayı kutladı.

Bakan Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada, “Malum bütün idareci arkadaşlarımız gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Ancak, "Ölçemediğiniz Şeyi Yönetemezsiniz" diye oldukça kıymetli bir söz var. O nedenle, sorumluk alanımızdaki faaliyetlerimizi ölçüp, takip edeceğimiz bir sistemin kurulması, sadece Bakanlığımız için değil, 84 milyon vatandaşımız için de oldukça önemlidir. Bu nedenle; bölge ve il müdürlerimizin faaliyet alanlarındaki çalışmalarını değerlendirmek için Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) belirliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 00:06