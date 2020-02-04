Halim Coşkun hayatını kaybetti

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Alaca eşrafından işadamı Halim Coşkun (88) geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aysel Coşkun’un eşi, merhum Mustafa Coşkun, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran ve Burhan Murat Coşkun’un babası, Doktor Vahit Demiran’ın kayınpederi, işadamı Selahattin Kaleli’nin eniştesi, Ahmet Burak Coşkun’un dedesi Halim Coşkun, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, Halim Coşkun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.