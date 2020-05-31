Halit Eğribay vefat etti

RECEP MEBET
Çorumlu eski otobüs işletmecilerinden Halit Eğribay (85) vefat etti.
Ahmet ve Tekin Eğribay ile Tülay Aksakal’ın babası, Gebze Yöre Et Lokantası sahibi Vedat Aksakal’ın kayınpederi, Kasım Aksakal’ın dedesi Halit Eğribay, tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alındıktan sonra Ulu Mezarlık’ta kılınacak cenaze namazını müteakiben toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Halit Eğribay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.