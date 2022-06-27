‘Halk çözüm odaklı siyaset istiyor’

Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı, siyasetin gündemini ekonomiyle birlikte, erken seçim, vaktinde seçim, Cumhurbaşkanı adaylığı, güçlendirilmiş parlamenter sistem, çöken hukuk ve adalet sistemi oluştururken halkın birinci ve en önemli gündemini ise yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının oluşturduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada, “Halkımız tüm siyasi partilere seslenerek, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon konusunda sözün bittiği yerdeyiz bu yüzden sadece sorunların dile getirilmesini değil artık acil çözüm önerilerinin biran önce uygulamaya konulmasını istiyoruz diyorlar” diyen Şerafettin Ahıskalı, “Bu kapsamda tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak derhal bir araya gelip seçimleri beklemeden acil çözüm önerilerini halkın önünde tartışılmasını ve neticede ortak bir çözüm önerisinde mutabakat sağlayarak mutfaktaki yangının söndürülmesini istiyorlar. Yani halk siyasi partilere, biz zaten sorunları biliyoruz ve bunları dinlemekten artık bıktık, usandık o yüzden sorun odaklı değil çözüm odaklı siyaset yapılmasını istiyoruz diyorlar. Bu konuda da tüm siyasi partileri halkın öncelikli sorunlarında duyarlı olmaları konusunda siyasi sorumluluğa davet ediyorlar”dedi.

Ahıskalı, bu sorunlarının acil çözümü için ne yapılması gerektiği konusunda da şunları söyledi:

“Birincisi ve önemlisi halkın nezdinde kaybolan hukuk ve adalet sistemini yeniden tesis ederek güveni sağlamak zorundayız. Halkın büyük bir kesimi ekonomik olarak çökmüş ve mevcut iktidardan umudunu kesmiş durumda, geriye kalan yatırımcı kesim ise Devletin şu andaki ekonomik ve sosyal politikalarına güvenmediği için yatırım yapmak yerine temel ihtiyaçları hariç tüm birikimlerini getirisi daha yüksek olan; altın, döviz veya faiz gibi finansal yatırım araçlarını kullanarak tutmayı tercih ediyorlar. Bu şekilde yüksek enflasyon karşısında sadece parasının değerini koruyorlar. Buna karşılık mevcut iktidar hazinede para kalmadığı için NAS ve GES yoluyla halkın cebinde kalan üç beş kuruş parayı çekmek istiyor. Mevcut iktidarın 2018 yılından beri ısrarla uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ve son dönemlerde de faiz inadı yüzünden halkı büyük bir ekonomik kaosun içine sürüklüyor. Biz Deva Partisi olarak halkın sorunlarını çok iyi biliyor ve çözmek içinde halkın karşısına çıkmaya hazırız. Diğer partilerinde hazırsa hep birlikte çıkalım halkın karşısında tartışalım, konuşalım ve ortak bir akılla artık dayanılmaz hale gelen ekonomik yangını birlikte söndürelim. Eğer bize yetki verilirse başta ekonomi olmak üzere her alanda yirmi adet acil eylem planıyla halkın problemlerini çözmek için iktidara talibiz. Mevcut iktidar yararlanmak isterse ekonomik politikalarımız onlara da açıktır. Buradan iktidara sesleniyoruz gelin daha fazla inat etmeyin, bu işi beceremediğinizi kabul edin ve sizden sonra gelecek iktidarın işini daha da zorlaştırmayın. Deva Partisi olarak İktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan Ülkemizin bu ekonomik darboğazdan çıkması için her türlü desteği vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Erken seçim derseniz erken seçim istişare derseniz istişare, ülkemizin menfaati için tüm kapılarımız ardına kadar açıktır. Çünkü biz Deva Partisi olarak sorun değil çözüm üreten bir partiyiz.”(Haber Merkezi)