Halk Eğitim'den sağlıkçılara 400 bin maske desteği

M.BURAK YALÇIN/EROL TAŞKAN

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği, olağanüstü günler yaşadığımız şu zamanda helal olsun dedirtti.

Çorum ve İskilip Halk Eğitim Merkezleri'nin usta öğreticileri evlerinden başlattıkları maske seferberliğinde adeta birbirleriyle yarışıyor. Hazırlanan ilk 2 bin 700 maskenin teslimatı bugün gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Halk Eğitim Usta Öğreticileri'ne teşekkür etti.

BU DESTEK ÇOK ANLAMLI

Başhekim Sezikli, sağlık alanında cerrahi maskenin çok önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, kendilerine verilen bu katkının çok değerli ve anlamlı bir katkı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sezikli şunları söyledi, "İster istemez bazı zorluklarla karşılaşıyoruz . Çorum olarak Sayın Valimizin himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile günlük kullandığımız cerarahi maske ihtiyacımızın karşılanmasına yönelik Halk Eğitim Merkezimizin desteği için çok teşekkür ediyoruz. Şu anda ilk parti teslimatını aldık. İnşallah bunları hem personelemizi hem de hastalarımızı korumak için kullanacağız. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm çalışanlarına verdikleri bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum."

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını ve ellerinden gelen her türlü sağlamaya gayret edeceklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, bugünlerin en az hasarla atlakılması için el birliği yapılması gerektiğini vurguladığı açıklamasında şöyle dedi; "Virüsün ülkemize girişiyle ülkemizde yaygınlaştığı andan itibaren Başhekimimizin talebi ve Sayın Valimizin talimatı ile Halk Eğitimlerimizi harekete geçirdik. Halk Eğitimlerimizde tamamen usta öğreticilerimizin gönüllülük esasına dayalı olarak, malzemelerimizi Sağlık Müdürlüğü Araştırma Hastanesi'nden temin ettik. İlk etapta 2 bin 700 tane cerrahi maskemizi hastanemize teslim edeceğiz ki biz eğitim camiası olarak gece gündüz 7/24 esasına göre çalışan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bütün ihtiyaçlyarını karşılama konusunda da elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben tekrar hastalarımıza şifa diliyorum. inşallah millet olarak az hasarla bu badireyi atlatırız inşallah. Biz de sağlık çalışanlarımızın, başhekimimizin, doktorlarımızın yanındayız. İnşallah elimizden geldiği kadar gerekli desteği, gerekli katkıyı sunacağız."

EVLERDE SEFERBERLİK VAR

İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde, sağlık çalışanlarına ve hastalara destek vermek için seferber olan usta öğreticiler, evlerinden yaptıkları üretimle, büyük bir sorumluluğa imza attı. Evlerinden bu seferberliğe katılan usta öğreticiler, büyük bir azim ve heyecanla üretimlerini sürdürüyor.

BU MÜCADELEDE BİZİM DE PAYIMIZ OLSUN

Türkiye'nin top yekün verdiği korona mücadelesinde, "Bizim de payımız olsun." diyerek evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Giyim Öğretmeni Seher Karakaya, çabasını ve duygularını şu sözlerle tarif etti, "Bütün dünya gibi ülkemiz de çok zor günler geçiriyor. Bugünlerde hep birlik olmak zorundayız. Bu virüs vakasıyla birlikte ülkemizde bazı ssıkıntılar oluştu. Biz de Halk Eğitim Merkezi olarak, bu taşın altına elimizi koymak istedik ve maske dikimi yapmak istedik. Gönüllü olarak evlerimizde de maske dikimleri yaparak sağlık çalışanlarımıza bir şekilde katkıda bulunmak istedik. Bu mücadelede, bizim de bir nebze payımız olsun istedik. Bu şekilde evlerimizde maske dikimini yapıyoruz. "