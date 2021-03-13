Halk Ekmek 1 lira oldu

Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek fiyatında indirim yapma kararı aldıklarını ifade etti.

1,15 TL’den satılan 210 gr. Halk Ekmek, 15 Mart Pazartesi gününden itibaren 1 TL’den satılacak.

Türkiye’de ve dünyada pandemi sürecinin uzaması nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı doğrultusunda Halk Ekmek fiyatında indirim yapma kararı aldıklarını ifade eden Lemzi Çöplü, “Pandemi döneminde hem vatandaşlarımız hem de esnafımız büyük zorluklara göğüs geriyor. Çorum Belediyesi olarak bu zorlu süreçte her zaman hemşehrilerimizin yanında yer aldık, yer almaya da devam ediyoruz. Pandemi koşullarını da dikkate alarak 1,15 TL olan Halk Ekmek fiyatını 1 TL’ye indirdik. Halk Ekmek satışında 15 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle güncel fiyat geçerli olacak. Halk Ekmek Fabrikamız, halkımıza sağlıklı ve uygun fiyattan ekmek sunmaya devam edecektir.” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 19:36