Halk Ekmek büfelerine akın

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Çorum’da ekmeğin satış fiyatı zamlandı.



Edinilen bilgilere göre, 200 gramlık normal ekmek 1.25 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

Çorum Fırıncılar Simitçiler ve Leblebiciler Odası’nın aldığı zam kararı, haftasonundan itibaren fırınlar ile bakkal ve marketler gibi satış noktalarında yürürlüğe girdi.

Zam uygulamasının ardından Halk Ekmek büfelerinde yoğunluğun arttığı bildirildi. 75 kuruştan satışı süren ekmekten alabilmek için büfelerin önünde sıraya giren vatandaşlar, yoğun talep nedeniyle gelen ekmeklerin kısa sürede tükendiğini dile getirdiler.



Öte yandan, Çorum Belediyesi Halk Ekmek A.Ş.’nin de yakında ekmek satış fiyatında artışa gideceği öğrenildi.