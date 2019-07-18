Halk Ekmek de zam yaptı

Fırıncılar Odası'nın yaptığı ek zammının ardından Çorum Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ekmek fiyatlarına zam yaptı. Gelen zamla birlikte 75 kuruş olan 200 gr ekmek fiyatı 90 kuruşa yükseldi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü; "Artan maliyetler (işçilik, ham madde vb. ) nedeniyle Halk Ekmek fiyatında düzenleme yapma durumunda kaldık. Çevre illerdeki Halk Ekmeğin fiyatını da göz önünde bulundurduk. Yapılan değerlendirme sonucunda 200 Gr Halk Ekmeğin, 18.07.2019 Perşembe günü itibariyle 90 Krş olmasını kararlaştırdık. Halk Ekmek Fabrikamız sağlıkla ve güvenle hizmet vermeye devam edecektir." dedi

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 14:27