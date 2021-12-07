Halk Ekmek de zamlandı

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek'in Perşembe gününden itibaren 1 lira 75 kuruşa satılacağını açıkladı. Çöplü dar gelirli ailelere ise 1 liradan ekmeğin satılacağını duyurdu.

Konu ile ilgili Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Halk Ekmek, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere 1 milyon 400 bin ekmek ulaştırıyor. Halk Ekmek, Çorum Valiliği kanalıyla belirlenen bu kişilere ekmeği bu yıl olduğu gibi 2022’de de 1 TL’den vermeye devam edecek.

Lemzi Çöplü, 200 gr. ekmeğin Halk Ekmek büfelerinden 1,75 TL’ye satılacağını belirterek “Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok uygun maliyetle ekmek temin ediyoruz. 2022 yılında da 1 Milyon 400 bin ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza 1 TL’den vereceğiz. Halk Ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılan 200 gr. ekmeğin fiyatını da 9 Aralık 2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,75 TL olarak güncellemiş bulunuyoruz.” dedi.

