Halk Ekmek'te üretim geçici olarak durdu

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında yaşanan bir arıza nedeniyle üretimin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat yapmış olduğu açıklamada;"Hemşehrilerimize sağlıkla ve güvenle ekmek üretme misyonunu üstlenmiş olan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında 11.09.2019 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında oluşan arıza sonucu 11.09.2019 tarihinde ekmek üretimi yapılamamıştır. Hemşehrilerimizin ekmek temininde sorun yaşamamaları için arızanın hemen ardından Fırıncılar Oda Başkanı bilgilendirilerek oluşacak ekmek açığına karşın tedbir alınmıştır. Halk Ekmek Satış Büfe sahipleri bilgilendirilerek büfelere bilgilendirme notu asılmıştır. Halk Ekmek Fabrikamızdan ekmek temini yapan Sosyal Dayanışma Vakfı konuyla ilgili bilgilendirilmiş olup aşevinin ihtiyaç duyduğu ekmek temin edilmiş ve olası bir aksaklığın önüne geçilmiştir. Halk Ekmek Fabrikamızın otomasyon sisteminde meydana gelen arıza tespit edilmiş olup en kısa sürede giderilecektir.” ifadelerine yer verdi