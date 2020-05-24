Halk Ekmek ve Et'ten sonra Halk Süt geliyor!

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halk Ekmek ve Halk Et'ten sonra Halk Süt projesini de hayata geçireceklerini açıkladı.

Bayramdan sonra Halk Ekmek büfelerinde Halk Süt satışına başlayacaklarını belirten Aşgın; "Çorum’da Süt Birliği kanalıyla yerli üreticimizden toplanacak sütleri Halk Ekmek büfeleri yanında satışa sunacağız. Bizim bir işletmemiz olmayacak. Yerli işletmelerimizden aldığımız kaliteli sütleri uygun fiyata sunacağız. Bu projeyle hem yerli üreticilerimize katkı verilecek hem de hemşehrilerimiz günlük taze ve uygun fiyatla süt verilecek.” dedi.