Halk Et toptan kavurma satışına başladı

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, bünyesinde hazırladığı kavurmalar ile tüm Türkiye’ye toptan olarak satışa başladı.

Çorum Belediyesi, bölgenin en büyük mezbahasını hizmete açmalarının ardından Halk Et firmasıyla çeşitli et mamülleri üreteceğini açıklamıştı. Çorum Belediyesi, bu ürünlerden ilki olan kavurmanın üretimi için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde kasaplarla bir araya gelerek Halk Et’in kurulacağını duyuran Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum halkının menfaatlerini düşünmek bizim birinci önceliğimiz. Kasaplarımızla, celeplerimizle el ele, gönül gönüle vererek şehrimizin bu alanda bölgesel rolünü artırmayı ve esnafımızın kazancını çoğaltmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu tesisi sadece mezbaha olarak değil tam teşekküllü bir et kombinası olarak geliştirme planları yapmıştık. Çok şükür bugün görüyoruz ki bu işletmeden artık sadece et değil çeşitli et ürünleri de işlenerek çıkabiliyor. Bu ürünlerden ilki de kavurma oldu. Kavurma kültürü , eti saklamak için kullanılan belki en eski ve güvenilir yöntemlerden bir tanesi ama bölgemizde diğer bölgelere nazaran pek tercih edilmeyen ve bilinmeyen bir yöntem. Bu kültürün bölgede yerleşmesine Çorum Belediyesi Halk Et firması olarak biz öncülük edeceğiz. Tesisimiz yılda 120 bin kg kavurma üretim kapasitesine sahip. Şu an için toptan satışlarımız devam ediyor. Yakın zamanda ürünlerimizi öncelikle hemşehrilerimizin sonrasında da ülke genelinin beğenisine sunarak perakende satışa da başlayacağız" dedi.