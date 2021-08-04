M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi’nin salgın nedeniyle ara verdiği “Halk Günü” buluşmaları yeniden başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vatandaşların talep ve önerilerini dinlediği “Halk Günleri” buluşmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Sevginin ve barışın temellerini oluşturduğu hoşgörü ve muhabbet kültürünün mensubu olduklarını ve bu doğrultuda gönüllere girmekten başka dertleri olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sevginin şairi Yunus Emre’nin ‘Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim’ dizelerinde ifade ettiği gibi gönüller yapmaya geldik. Hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmeye, sevincini paylaşmaya geldik. Bu anlamda yaptığımız ve pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız halk günleri buluşmalarını tekrardan başlatıyoruz” dedi.

“Halk Günleri” buluşmaları her Çarşamba saat 14.00-16.00 arasında belediye başkanlığı makamında gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:07