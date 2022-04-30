Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda aldıkları tedbirleri açıkladı.

Bayramda, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerbayram boyunca nöbetleşe görev başında olacağı belirtildi.

Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo 153’ü arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.

Halk otobüsleri bayramın 1. günü ücretsiz

Başkan Aşgın her dini bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da halk otobüslerinin bayramın ilk günü ücretsiz olacağını söyledi.

Bayram ziyaretlerine giden vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatan Aşgın, “İlk gün seferler saat 09.00'da başlayacak. İkinci gün saat 08.00’da, üçüncü gün ise toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak.” diye konuştu.

Temizlikte yoğun mesai

Bayramda Çorum’un cadde ve sokaklarının tertemiz olması için temizlik seferberliği başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece geç saatlere kadar cadde ve kaldırımlarda yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Bayramdan önce tamamlanacak yıkama çalışmamız ile bayram sabahı hemşehrilerimiz tertemiz bir Çorum’a uyanacak.”diye konuştu.

Belediyede bayramlaşma bayramın 2. günü yapılacak

Başkan Aşgın, bayramın ikinci günü yani 3 Mayıs Salı günü personel ve vatandaşlarla Başkanlık Makamında bayramlaşacak.

Başkan Aşgın, saat 12.00’de yapılacak olan bayramlaşma merasimine tüm Çorum halkını ve belediye personelini davet etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 13:19