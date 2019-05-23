Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’dan Rektör Alkan’a ziyaret

Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Çorum Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyet ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.

Ziyarete bankacılık ve finans sektörlerinin dünyadaki en önemli ve kritik sektörlerden olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi olarak bu alanlarda pek çok çalışma yaptıklarının altını çizerek ekonomi ve parayı yönetmenin çok önemli olduğu günümüzde Halkbank’ın ülkemiz için önemli bir kamu kuruluşu olduğunu vurguladı.

“Hemşehrimiz Osman Arslan’ın ülkemizin göz bebeği kurumlarından olan Türkiye Halk Bankası’na Genel Müdürlük yapmasından ve burada devam ettirdiği başarılı çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz” diyen Rektör Alkan, görevde bulunduğu süre boyunca Türkiye Halk Bankası’ndan kurumsal olarak güzel hizmetler alındığını ve bunun ötesinde çeşitli alanlarda ortak projeler gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyerek tüm bunlardan dolayı Halk Bankası Genel Müdürü Arslan başta olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkürlerini iletti.

Üniversitenin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da her zaman ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.