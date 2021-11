HalkEt, Gurme Fuarı’nda

TÜYAP tarafından organize edilen Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda yerini alan HalkEt'in standı yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TÜYAP Gurme 2021 Fuarında HalkEt standını ziyaret etti, standı ziyarete gelen misafirlere HalkEt'in ürünleri hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, aynı zamanda kelle paça ve işkembe çorbası ikramında bulundu.

Samsun’un yerel haber sitesi Bafra55'e konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “HalkEt Kombinası tarafından hazırlanan ürünleri TÜYAP Samsun Gurme 2021 Fuarına gelen ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını ifade ederek; HalkEt bünyesinde yer alan manda sucuk, dana sucuk, Osmanlı sucuk, kuzu kavurma, dana kavurma, işkembe çorbası, kelle paça çorbası ve fuara özel yaptığımız İnegöl köftesi ürünlerimiz oldukça yoğun ilgi görüyor." dedi.

HalkEt Kombinasını kurduktan sonra inovatif ürünler üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Aşgın, “İlk olarak kavurmalar ürettik, yerelde pazarladık. Yerelde büyük ilgi görünce ulusal firmalardan teklifler aldık. HalkEt'in bütün tescillerini aldık. Dana kavurmaları daha da geliştirerek kapsamını daha da artırdık. Şu an Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm satış noktalarında kavurmalarımız yerini aldı. Daha sonra doktorların ve sağlık çalışanlarının Covid 19 sürecinde işkembe ve kellepaça çorbasının Covid 19'a iyi geldiğini ve direnci artırdığını söylediklerinde her evde bu yapılamıyor zor oluyor dedik ve hazır çorba mantığında ama hazır çorba gibi de değil geleneksel ninelerimizin yaptığı ürünler gibi olsun istedik ve 10 dakika da hazırlanan bu ürünü satışa sunduk. Türkiye’nin her yerinde bu ürünümüzü de satıyoruz." diye konuştu. (Haber Merkezi)

