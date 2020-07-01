Halktan’dan online satış

HARUN AKKAYA

Halktan Kuruyemiş ve Bakliyat sahibi Uğur Memiş, günlük yaşamda müşterilerine geleneksel tatları en iyi şekilde sunduklarını her geçen gün yeni şubelerini hizmete açtıklarını ve şimdide online satışla müşterilerine yeni bir hizmet ağı sunduklarını söyledi.

Türkiye’de 29 il de 46 şubeleri olduğunu belirten Halktan Kuruyemiş ve Bakliyat sahibi Uğur Memiş, “Kuruyemiş, kuru meyve, baharat, bakliyat ve şekerleme çeşitlerini en kaliteli ürünler ve en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunuyoruz” dedi.

Firmalarının kısa zamanda Çorumlularında büyük beğenisini kazandığını dile getiren Memiş, “Halktan olarak parakende satışın ardından online satış olarak da milletimize hizmet vereceğiz. Sevdiğiniz lezzetler artık bir tık kadar uzağınızda” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 20:17