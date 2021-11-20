Hamam önünde halayı gören vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

FATİH BATTAR

Çorum’da Saat Kulesi önündeki tarihi Ali Paşa Hamamı önünde davul zurna eşliğinde halay çeken gençler ilginç görüntü oluşturdu.

Damat halayı çeken gençleri gören vatandaşlar hem meraklı gözlerle izledi, hem de halaya eşlik etti.

Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Mecitözü’nün Elvançelebi köyünün asırlık bir geleneği olduğunu belirten Elvançelebi köyü sakinlerinden Arif Eraslan Kılıç, damadın düğün öncesinde hamama getirildiğini ve hamam öncesinde halay çekildiğini söyledi. Kılıç, Elvançelebi köyünde yıllardır süren bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 17:09