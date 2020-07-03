Hamamlıçaköy’e 940 bin TL’lik yatırım

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Hamamlıçayköy Termal Tesisleri’nde sondaj çalışması yapılacak yerde incelemelerde bulundu.

Çorum'un tek termal kaplıcası olan Hamamlıçay Köy Termal Tesisleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 600 bin TL ödenek geldiğini belirten Çiftçi, sondaj çalışması yapılabilmesi için 340 bin TL’ye daha ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bunu da Özel İdare bütçesinden aktarıldığını kaydetti.

Sondaj ihalesi için 940 bin TL bütçe ayrıldığını aktaran Çiftçi, ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ve çalışmalarında başlayacağını söyledi.

Çorum’un kaplıca turizmi için Hamamlıçay Termal Tesisleri’nin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, suyula şifa dağıtan bu tesisin sadece Çorum’a değil, bölgeye hizmet vereceğini dile getirdi.

Termal tesiste suyun içerisinde bulunan Kükürt, Magnezyum, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum ve Doğal clor sayesinde böbrek taşı, kireçlenme, romatizmal hastalıklar, cilt hastalıkları ve fıtık gibi hastalıklara iyi geldiği sağlık raporlarıyla açıklandığını belirten Çiftçi, tesisi gezerek işletme sahibinden bilgi aldı.

Vali Çiftçi’ye tesis ziyaretinde Vali Yardımcısı Recep, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 20:41