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Amasya’nın kaplıcalarıyla meşhur ilçesi Hamamözü, Çorum’a bağlanmak istiyor.

Meslektaşlarımızdan Burhan Çınar, halk arasında yıllardır dillendirilen meseleyi yeniden gündeme taşıyan bir yazı kaleme aldı.

Yakın bir gelecekte Hamamözü’nden Çorum’a belediye otobüsüyle dahi ulaşım sağlanabileceğine işaret eden Burhan Çınar, ilçenin coğrafi açıdan Amasya’ya daha uzak olduğuna dikkat çekti.

Hamamözü ile Çorum arasındaki ilişkilerden bahseden Çınar, paylaştığı yazıda şu görüşlere yer verdi:

“Ekonomik ve coğrafi yapı olarak tamamen Çorum'a bağlı olan Hamamözü, sadece idari olarak 90 km uzaklıktaki Amasya iline bağlıdır.

Vatandaşlar il merkezi olan Amasya'ya ulaşabilmek için Gümüşhacıköy, Merzifon ve Suluova ilçelerinden geçmek ve en az üç ayrı vasıta değiştirmek zorundadır. Halbuki Çorum'a devamlı ulaşım imkanı vardır.

Hastası olanların hiçbiri Amasya'ya gitmemekte Çorum'da tedavilerini yaptırmaktadırlar. Tüm ihtiyaçlarını da Çorum'dan temin etmektedirler.

Çorum-Hamamözü arası 45 km olup yeni yapılan Kırkdilim tüneli sayesinde ulaşım süre olarak daha da kısalacaktır. Hamamözü'nün Çorum'a bağlanması halinde Laçin ve Yeni Çamlıca üzerinden Hamamözü'ne belediye otobüsü dahi konabilir. Bu konuya Çorum milletvekillerinin de ilgi göstermesini arz ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 20:15