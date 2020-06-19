Hamdi Şentürk vefat etti

RECEP MEBET

AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi, emekli Öğretmen Hamdi Şentürk (90) vefat etti.

Merhume Zekiye Şentürk'ün eşi, PTT'den emekli Mustafa Şentürk, Şentürk Telefon kurucusu merhum Levent Şentürk ve İlknur Sarı'nın babası, emekli Öğretmen Müjgan Şentürk, Hatice Şentürk ve PTT'den emekli Yüksel Sarı'nın kayınpederi, KANDER Başkanı Hülya Karabıyık'ın dayısı Hamdi Şentürk hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (cumartesi) saat 15.30'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nden alınarak Çıkrık Köyü'ne götürülecek. Burada kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Hamdi Şentürk'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.