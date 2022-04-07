'Hammadde sıkıntısı fiyat artışına neden oluyor’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, mobilya sektöründe meydana gelen hammadde sıkıntısı ve fiyat artışları hakkında açıklamalarda bulundu.

Piyasada hammadde sıkıntısının bulunduğunu ve fahiş fiyatların mobilya sektörünü zora soktuğunu ifade eden Erdal, “Mobilya sektöründe iç pazar daralıyor, maliyetler cep yakıyor” dedi.

Piyasalarda istikrarsızlık ortamı hissedildiğini, pandemi ile başlayan sorunların 2022’de de kendini hissettirdiğini kaydeden Murat Erdal, mobilya hammaddesi bulunamama sıkıntısı ve fahiş fiyat artışlarının devam ettiğini hatırlattı.

‘FİYATLAR SEKTÖRÜ ZORLUYOR’

Erdal, “Bu durum sektörümüzü zora sokmakta ve dolayısıyla bu olumsuzluklar maliyetlere ve perakende fiyatlara yansıyor. Gerek üretici gerekse satıcı firmalar döviz kurlarının normalleşmesine rağmen ürünlerine gelen fiyat artışlarını engellenemiyor. Sunta, mdf, kereste, sünger, aksesuar ve kumaşta inanılmaz bir fiyat artışı yaşıyoruz.”

Zamların önümüzdeki aylarda da süreceği endişesini yaşadıklarını ifade eden Murat Erdal, "Tüm bu artışlar olmasına rağmen esas işletmelerimizi kaygılandıran önümüzdeki aylarda da zamların devam edeceği yönünde. Aslına bakılırsa enflasyonun olduğu yerde zamlar olacaktır ama bu kadar sık olması, öngörülememesi ve bir yerde duracağa benzememesi alım satım yaparken ticaretimizi zarara uğratıyor. Çözüm olarak devletimizden acilen bu konuda destek bekliyor, fiyat artışlarının nedenlerinin araştırılmasını talep ederken mobilyanın hammadde olarak değil, mamul olarak ihracatının yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

KOTA ÖNERİSİ

Hammaddenin temininde yaşanan zorluklar ve pahalı olması nedeniyle üretimin azaldığını vurgulayan Murat Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mobilya enflasyon paketinde artan ikinci ürün oldu. İşletmelerimiz ayakta kalabilmek ve yaşayabilmek için artık kâr marjlarının tamamından vazgeçmeye başladı. Özellikle mobilyada rakibimiz olan İtalya ve Almanya gibi ülkelere yüksek oranlar da hammadde ihracatı yapılıyor. Sektör temsilcileri olarak ihracata kota getirilmesini istiyoruz. Devletimizden ayrıca yerli üreticiye daha makul fiyattan hammadde verilmesini talep ediyor, enerjimizin ve zamanımızın bu gibi konularla yok olmasını istemiyoruz. Bizler makinalarımız başında çalışmak, mağazalarımızda müşterilerimize hizmet etmek istiyoruz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 18:33