Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR

Hırvatistan’da hayatını kaybeden Çorumlu ünlü iş adamı Ahmet Hamoğlu (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Hamoğlu, ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Hamoğlu ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AHMET HAMOĞLU KİMDİR?

Tekirdağ ve Silivri'de Volkan toprak sanayi fabrikalarını kuran Ahmet Hamoğlu, 1989'da Türkiye'nin en büyük turistik tesisi Klassis Otel'i işletmeye açmış, peşinden Klassis Golf Kulüp ve Maxi Shopping City'yi yine Silivri'de hayata geçirmişti. Sonraki yıllarda Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapan Hamoğlu’nun, 13 casino, Toyota bayii, Total akaryakıt istasyonu, enerji santralı gibi 23 şirketinde 4300 kişi çalışıyordu. Ahmet Hamoğlu o dönemde Türkiye'nin 50 zengini arasına girmişti. Ayrıca bir dönem Beşiktaş Kulübü Asbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.