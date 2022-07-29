Hanefi Özdemir’den üst geçit teşekkürü

FATİH AKBAŞ

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, İlim Yayma Kavşağına yaya üst geçidinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

17 Haziran’da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi yetkilileri ile yaptıkları toplantıda İlim Yayma Kavşağına yaya üst geçidi yapılması kararını tutanak altına aldıklarını belirten Hanefi Özdemir, “Alınan karara göre İlim Yayma Kavşağının 200 metre Samsun istikametine yaya üst geçidi yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları açıklamada yaya üst geçidinin kısa süre yapılacağını belirttiler. Yaya üst geçidi bölgede yaşanan sorunlara geçici olsa da çözüm olacaktır. Ancak trafik kazalarının ve bunlara bağlı can kayıplarının önlenebilmesi için daha kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yetkililerinde bu konu üzerinde hassasiyetle duracaklarına inanıyorum. Yaya üst geçidinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 17:36