Hanoğlu Konağı’nda keşkek geleneği

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Hanoğlu Konağı, Ramazan Ayı’nın gözde lezzetlerinden olan güveçte keşkeği Çorum halkının beğenisine sunuyor.

Sipariş üzerine hazırladıkları etli keşkeğin büyük ilgi gördüğünü belirten Hanoğlu Konağı işletmecisi Melih Hanoğlu, “Geleneksel mutfağımızın gözdelerinden olan güveçte keşkeği, Ramazan boyunca müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.

Keşkek yemeğinin Çorum mutfağının baş tacı olduğunu vurgulayan Melih Hanoğlu, “Üstelik keşkek siparişi veren herkese çömlek güveç kabını biz hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Güveçte et yahnisi ve içli köfte gibi lezzetleri de sipariş üzerine hazırladıklarını hatırlatan Hanoğlu, “Gel-al hizmetinin yanı sıra ev ve işyerlerine paket servisimiz de devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İftar sofralarında keşkeğin tadına varmak isteyenleri tarihi konağa davet eden Hanoğlu, “Geleneksel lezzetlerimizle iftar etmek isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak numara 5/A’da hizmet veren restoranımıza bekliyoruz” diye konuştu.