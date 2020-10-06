Harita ve Kadastro Mühendisleri’nden istişare

FATİH AKBAŞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezi Çorum’da istişare toplantısı yaptı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek’in de katıldığı toplantıda, yaşanan sorunlar ve taleplerin yanı sıra serbest çalışan üyelerin yaşadıkları sorunlar konuşularak çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Oda Ana Yönetmeliği gereği Oda Genel Kurulu sonrası yeniden atanması gereken il ve ilçe temsilcileri için eğilim yoklaması yapılarak gönüllü olarak görev almak isteyen meslek mensupları dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İpek toplantıda Çorum Bölge Temsilciliği görevini uzun süredir sürdüren Hüseyin Sevcan’a da şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı plaket vererek teşekkür etti. İstişare toplantılarının pandemi koşulları elverdiği sürece devam edeceği de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 18:15