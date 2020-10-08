Hasan Asalıoğlu  hayatını kaybetti

Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarından Saadettin Asalıoğlu’nun babası, Hasan Asalıoğlu (63) vefat etti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Hasan Asalıoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün Cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Hasan Asalıoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.