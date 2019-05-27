Hasan Çakmak’tan Tasavvuf Musikisi ziyafeti

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi konseri düzenledi.

PTT önünde önceki akşam teravih namazının ardından gerçekleştirilen konserde Hasan Çakmak sahne aldı. Çakmak, birbirinden güzel Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini seslendirdi.

Konseri Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda vatandaş izledi.

Konser sonunda ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, performansından dolayı Hasan Çakmak’a teşekkür ederek çiçek verdi.