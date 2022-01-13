Hasan İlhan adaylığını açıkladı

Çorum'un tanınmış esnaflarından Hasan İlhan, Çorum Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanlığına aday oldu.

İlhan, 18 Ocak'ta yapılacak genel kurul önceci ekibiyle birlikte toplantı yaparak adaylığını açıkladı. Daha öncede oda yönetiminde görev yaptığını ifade eden Hasan İlhan, bilgi, birikim ve tecrübesiyle oda üyelerine en güzel hizmeti sunmak amacıyla göreve talip olduğunu bildirdi.

MEVCUT BAŞKAN BIRAKIYOR

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Halil Taşkaldıran'ın genel kurulda aday olmadığını, bugüne kadar yaptıkları hizmetler için kendisine ve yönetimine teşekkür eden Hasan İlhan, hizmet bayrağını daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini vurguladı.

GÜZEL PROJELER HAZIRLADIK

Çilingir, sobacı ve tenekeci esnafının yanısıra tornacı ve değirmen sektörü temsilcilerinin de odaya ayrı bir güç kattığını belirten Hasan İlhan, tüm meslek gruplarına yönelik farklı projeler üzerinde çalıştıklarına dikkat çekti. İlhan, "Göreve talip olmamızın amacı üyelerimizin sorunlarını çözmek ve meslek dallarının gelişimine katkı sunmaktır. 'Destek sizden, hizmet bizden' sloganıyla yola çıktığımız bu süreçte bizlere kapılarını açan, desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. İlhan, 18 Ocak Salı günü saat 11.00'da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapılacak genel kurula tüm üyeleri davet etti.

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Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 19:04