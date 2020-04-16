Hasan Kuyumcu hayatını kaybetti

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Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kuyumcu (51) vefat etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri’nde de idari görevde bulunan Hasan Kuyumcu, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Kuyumcu’nun vefatı, ailesi ve eğitim camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi bugün öğle vaktinde Alaca’nın Kapaklı Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Hasan Kuyumcu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.