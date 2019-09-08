Hasan Öztürk hayatını kaybetti

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Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası eski Başkanı Hasan Öztürk (90) vefat etti.



Seydim Çakallı Köyü’nden gelme, Yıldız Öztürk'ün eşi, Menekşe, Sultan, Satı ve Zeynal Öztürk’ün babası, Es ve Öz Çorumlular Turizm İşletme Sahibi Hasan Öztürk, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Seydim Çakallı Köyü’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HAKİMİYET, Hasan Öztürk’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.