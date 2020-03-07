Hasan Paşa Halk Kütüphanesi arazisi imar değişikliğine onay

FATİH AKBAŞ

Hasan Paşa Halk Kütüphanesi’nin kapasitesinin genişletilerek çağın şartların uygun şekilde yeniden yapılması için imar değişikliği yapıldı.

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Mart ayı toplantısında İl Özel İdaresi’nin Hasan Paşa Halk Kütüphanesi arazisinde imar planı değişikliği talebi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Didem Tokgöz Semiz gündem maddesi hakkında yaptığı açıklamada kütüphane binasının yıkılıp yeniden yapılması ile birlikte bahçesinde ki ağaçlarında kesileceğini ifade ederek, “Daha önce DSİ binasında yapıldığı gibi bina güçlendirilerek yenilenebilir. Belediye yeni binasına taşınması ile boşalacak olan tarihi bina kütüphane olarak da kullanılabilir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.