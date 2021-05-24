Hasan Paşa Helvacısı açıldı

FATİH AKBAŞ

İrmik helvasını dondurma ile buluşturup farklı tatlarla müşterilerin ağız tadına sunan Hasan Paşa Helvacısı hizmet vermeye başladı.

İşletme eski Kültür Sitesi yanı Tayşi İş Merkezi’nde açıldı.

Firma işletmecisi Emrullah Korkut Hasan Paşa Helvacısı olarak dondurmalı irmik helvasını farklı tatlar ile buluşturup müşterilerine sunduklarını ifade ederek, “Firma olarak yüzde yüz Çorum’un makasıyız. Dondurmalı irmik helvamızı sade, çikolatılı ve antep fıstıklı olarak müşterilerimize sunuyoruz. Halkımızı birbirinden güzel irmik helvalarımızı tatmaları için işletmemize bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 20:03