Hasan Tuluk ödülünü Cumhurbaşkanı'ndan aldı

M.BURAK YALÇIN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’ne layık görülen Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’nde ülkemizin önde gelen isimlerine ödül takdimi gerçekleştirildi.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Gecesinde tüm çalışmalarıyla, kültür ve sanatımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında adeta ömrünü bu uğurda vakfeden Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk, Metal El İşçiliği Ustalığı alanında ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Törende kısa bir konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getiren Hasan Tuluk, "Şuanda bugüne kadar almış olduğum ödüllerin en güzelini alıyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanıöma olan ve onun bu ülkemize yapmış olduğu değerli katkılar nedeniyle kendisine şükran borçluyum. Kendisinin yanında olmaktan ve çocuklarımla birlikte burada bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

Sahneye Tuluk’la beraber çıkan torunu ise Cumhurbaşkanı'na ‘Anne’ temalı resmini hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 10:50