Hasan Tuluk’tan bilimsel araştırma projesine destek

Koordinatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav’ın yaptığı “Mimari Mirası Deneyimlemek İçin Etkileşimli Dijital Sergiler: Ankara Balkon Korkulukları Örneği [1950-1975]” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi’nde (BAP) metal sanatçısı Hasan Tuluk’un metal konusundaki uzmanlığına başvuruldu.

Başlıca amacı, Ankara kentinde 1950 ile 1975 yılları arasında inşa edilmiş olan yaklaşık 1800 apartman bloğuna ait demir balkon korkuluklarını yorumlamak; sergilemek için dijital araçların sunduğu olanakları denemek ve "mimarlık tarihi" ile "etkileşim tasarımı" arasında işbirliği başlatmak olan projede, Hasan Tuluk’tan, bu yıllara ait muhtelif apartmanların balkon korkuluklarını malzeme, işçilik, üretim teknolojisi açısından değerlendirmesi istendi. Dönemin zanaatkârları / demir ustaları hakkında bilgi yanında, bu korkulukların apartmanların estetik bütünlüğüne katkısı hususunda görüşleri de soruldu.

Yaşar Üniversitesi’nden bir grup akademisyen ve üyenin araştırmacı ve danışman olarak görev yaptığı projede, Hasan Tuluk dışında TED, ODTÜ, Başkent ve Gazi Üniversitesi’nden öğretim üyeleri yanında bazı apartmanların mimarlarının uzmanlığından da yararlanıldı. Soru cevap tekniğiyle yürütülen görüşme Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Metal sanatçısı Hasan Tuluk, çıktıları arasında etkileşimli bir dijital sergi, film, sergi kitapçığı ve dijital web arşivi bulunan projenin, bu konudaki belleğin oluşturulması, kültürel ögelerin belgelenmesi ve kayıt altına alınması konusunda önemli bir katkı sağlayacağını da belirtti.